Nuova stretta anti-Covid | a Pasqua tutta Italia rossa Tornano i congedi parentali Draghi annuncia nuovo scostamento

(Di venerdì 12 marzo 2021) Lockdown automatico con 250 casi su 100mila. Per le festivitàli, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zonasi applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone

Advertising

fattoquotidiano : LA NUOVA STRETTA Oggi sarà ufficializzato il monitoraggio settimanale dell’Iss. Tutto lascia presagire che da luned… - Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - petergomezblog : Covid, in arrivo una nuova stretta? - Barbaga3Gaetano : RT @Andrea_V_73: Nuova stretta anti-#Covid: a #Pasqua tutta #Italia rossa. Tornano i congedi parentali @sole24ore @lauranaka @Miti_Viglie… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: #ULTIMORA CdM approva nuova stretta antiCovid ??? approfondisci -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova stretta

Read More Primo Piano A breve Cdm: con buona probabilità sarà Italia zona rossa a Pasqua 12 Marzo 2021 C'è attesa per laanti - Covid. Il consiglio dei ministri è stato convocato per le ...Nuovo decreto anti Covid , quando parla Mario Draghi ? Il premier dovrebbe partecipare stavolta alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri chiamato a varare laanti contagi , con tutta Italia zona rossa a Pasqua, un lockdown nazionale dal 3 al 5 aprile e le Regioni gialle che diventeranno arancioni . Leggi anche > Alla fine del Consiglio dei ...Blocco totale a quasi tutti gli spostamenti fino al 6 aprile. Sono esclusi i trasferimenti necessari. Cosa succede all'attività sportiva. Ecco tutto quello che c'è da sapere ...Oggi venerdì 12 marzo in Puglia, sono stati registrati 11.604 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.774 casi positivi: ...