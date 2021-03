Nuova stretta anti-Covid: a Pasqua tutta Italia rossa. Tornano i congedi parentali. Draghi annuncia nuova richiesta di scostamento (Di venerdì 12 marzo 2021) Lockdown automatico con 250 casi su 100mila. Per le festività Pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 12 marzo 2021) Lockdown automatico con 250 casi su 100mila. Per le festivitàli, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zonasi applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone

