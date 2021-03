Nuno Mendes, pericolo Premier League per la Juventus (Di venerdì 12 marzo 2021) Rischia di aprirsi una vera e propria asta la prossima estate per Nuno Mendes, laterale portoghese dello Sporting di Lisbona, che la Juventus avrebbe individuato per ringiovanire il reparto difensivo. Su di lui, infatti, ci sarebbero anche Manchester United e Leicester. Dove potrebbe andare Nuno Mendes? Le prestazioni del classe 2002 non hanno lasciato indifferenti i maggiori club europei pronti a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni presente nel contratto del ragazzo. la Juventus si è già mossa, ma anche il Milan lo sta seguendo con attenzione in caso di una clamorosa partenza di Theo Hernandez. Occhio anche alle sirene provenienti dalla Premier League, con Manchester United e Leicester in prima fila. Soprattutto le Foxes lo avrebbero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Rischia di aprirsi una vera e propria asta la prossima estate per, laterale portoghese dello Sporting di Lisbona, che laavrebbe individuato per ringiovanire il reparto difensivo. Su di lui, infatti, ci sarebbero anche Manchester United e Leicester. Dove potrebbe andare? Le prestazioni del classe 2002 non hanno lasciato indifferenti i maggiori club europei pronti a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni presente nel contratto del ragazzo. lasi è già mossa, ma anche il Milan lo sta seguendo con attenzione in caso di una clamorosa partenza di Theo Hernandez. Occhio anche alle sirene provenienti dalla, con Manchester United e Leicester in prima fila. Soprattutto le Foxes lo avrebbero ...

