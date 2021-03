Numeri da incubo. La Lombardia e oltre mezza Italia oggi vedono rosso (Di venerdì 12 marzo 2021) Andrea Cuomo I contagi settimanali per 100mila abitanti e il tasso di occupazione delle terapie intensive condannano anche Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Friuli, Trento e Bolzano. Lazio in bilico L'Italia è in allarme rosso. oltre la metà del nostro paese potrebbe oggi finire nella fila dei cattivi, anzi dei cattivissimi, a causa dei dati del contagio che peggiorano di giorno in giorno. Ieri una nuova giornata nera: i 25.673 contagi rappresentano il nuovo record del 2021 (per trovare un dato più alto bisogna risalire al 28 novembre, 105 giorno fa), i tamponi positivi sono il 6,90 per cento del totale, i morti sono per il quarto giorno consecutivo sopra quota trecento (373), i ricoverati in terapia intensiva crescono di 32 unità e soprattutto lo fanno per il 22° giorno consecutivo: il 17 febbraio ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Andrea Cuomo I contagi settimanali per 100mila abitanti e il tasso di occupazione delle terapie intensive condannano anche Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Friuli, Trento e Bolzano. Lazio in bilico L'è in allarmela metà del nostro paese potrebbefinire nella fila dei cattivi, anzi dei cattivissimi, a causa dei dati del contagio che peggiorano di giorno in giorno. Ieri una nuova giornata nera: i 25.673 contagi rappresentano il nuovo record del 2021 (per trovare un dato più alto bisogna risalire al 28 novembre, 105 giorno fa), i tamponi positivi sono il 6,90 per cento del totale, i morti sono per il quarto giorno consecutivo sopra quota trecento (373), i ricoverati in terapia intensiva crescono di 32 unità e soprattutto lo fanno per il 22° giorno consecutivo: il 17 febbraio ...

