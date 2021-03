Novità test MotoGP: il disco freno ventilato di Brembo (Di venerdì 12 marzo 2021) Mentre si stanno svolgendo le ultime prove della classe regina sul circuito di Losail, non è sfuggito agli occhi più attenti la vera Novità di questi test MotoGP. E’ un particolare rivoluzionario nel mondo degli impianti frenanti, dove il disco freno acquisisce una morfologia nuova. Si tratta di un disco freno ventilato, ideato dagli ingegneri Brembo per le piste in cui l’impianto frenante tende a surriscaldarsi troppo rischiando di superare gli 800°C di sicurezza. Con questi nuovi sviluppi, la Brembo è pronta a stare al passo con le evoluzioni altamente tecnologiche delle nuove MotoGP. Il disco freno ventilato, la Novità debutta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Mentre si stanno svolgendo le ultime prove della classe regina sul circuito di Losail, non è sfuggito agli occhi più attenti la veradi questi. E’ un particolare rivoluzionario nel mondo degli impianti frenanti, dove ilacquisisce una morfologia nuova. Si tratta di un, ideato dagli ingegneriper le piste in cui l’impianto frenante tende a surriscaldarsi troppo rischiando di superare gli 800°C di sicurezza. Con questi nuovi sviluppi, laè pronta a stare al passo con le evoluzioni altamente tecnologiche delle nuove. Il, ladebutta ...

