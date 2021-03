“Non mangiare questi ortaggi!”: fanno malissimo alla salute (Di venerdì 12 marzo 2021) Nell’articolo di oggi andremo a parlare di una notizia che ha veramente dell’incredibile. Vi sono infatti alcuni ortaggi che sembra possano arrecare gravi danni alla salute delle persone. E’ giusto dire che gli ortaggi si trovano alla base della nostra piramide alimentare e per questo motivo abbiamo la possibilità di consumarne in grandi quantità. Purtroppo però ce ne sono alcuni che, nonostante vengano utilizzati tantissimo, possono essere dannosi per la salute. Un esempio concreto è dato dal sedano che può causare seri danni. Andiamo a vedere il motivo. Partiamo dal presupposto che il sedano non fa male ma, nel caso in cui viene mangiato da persone con determinate allergie può diventare molto pericoloso. Bisogna infatti sapere che si tratta di un allergene alimentare e per questo motivo potrebbe facilmente causare ... Leggi su giornal (Di venerdì 12 marzo 2021) Nell’articolo di oggi andremo a parlare di una notizia che ha veramente dell’incredibile. Vi sono infatti alcuni ortaggi che sembra possano arrecare gravi dannidelle persone. E’ giusto dire che gli ortaggi si trovanobase della nostra piramide alimentare e per questo motivo abbiamo la possibilità di consumarne in grandi quantità. Purtroppo però ce ne sono alcuni che, nonostante vengano utilizzati tantissimo, possono essere dannosi per la. Un esempio concreto è dato dal sedano che può causare seri danni. Andiamo a vedere il motivo. Partiamo dal presupposto che il sedano non fa male ma, nel caso in cui viene mangiato da persone con determinate allergie può diventare molto pericoloso. Bisogna infatti sapere che si tratta di un allergene alimentare e per questo motivo potrebbe facilmente causare ...

