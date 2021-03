«Non cerco l’unanimità, ma la verità»: così Letta ha annunciato la candidatura a segretario del Pd – Il video (Di venerdì 12 marzo 2021) «Lunedì scorso non avrei pensato che sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Partito democratico». Enrico Letta esordisce così in un videomessaggio pubblicato sul suo account Twitter, con cui annuncia la propria candidatura a segretario del Pd. L’ex presidente del Consiglio ha sottolineato come «il partito che ho contribuito a fondare» stia vivendo serie difficoltà e come il suo ritorno sia motivato dalla «passione per la politica e per i valori democratici. Ringrazio Zingaretti», ha quindi aggiunto Letta, «al quale mi legano una profonda amicizia e una grande sintonia». «Parlerò domenica all’Assemblea, credo nella forza e nel valore della parola. Chiedo a tutti di votare sulla base delle mie parole. Non cerco ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) «Lunedì scorso non avrei pensato che sarei stato qui ad annunciare la miaalla guida del Partito democratico». Enricoesordiscein unmessaggio pubblicato sul suo account Twitter, con cui annuncia la propriadel Pd. L’ex presidente del Consiglio ha sottolineato come «il partito che ho contribuito a fondare» stia vivendo serie difficoltà e come il suo ritorno sia motivato dalla «passione per la politica e per i valori democratici. Ringrazio Zingaretti», ha quindi aggiunto, «al quale mi legano una profonda amicizia e una grande sintonia». «Parlerò domenica all’Assemblea, credo nella forza e nel valore della parola. Chiedo a tutti di votare sulla base delle mie parole. Non...

Advertising

pisto_gol : Cerco nell’archivio della mia memoria per trovare a quale campione assomiglia Erling Haaland, ma non lo trovo. Alto… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 Si certo, non me la cerco ma non ho paura se capita. Vado in macchina anche se ci sono ogni giorno tant… - petergomezblog : Enrico Letta dice sì al Pd: “Mi candido alla guida del partito, non cerco l’unanimità ma la verità nei rapporti tra… - forsesioforseno : @AnaUlcinj Cerco di distrarmi per non pensare perché sono veramente al limite ?? - EmySi7 : RT @Dr_Venkman_: #Letta: 'Io non cerco l'unanimità' Subito una stilettata alla V colonna renziana del PD. #LettaSegretario #ItaliaSaudita… -