Non c'è pace per la scuola media Buonarroti, nuovo blitz dei ladri: rubati 12 computer, disagi per la Dad (Di venerdì 12 marzo 2021) ANCONA - Non c'è pace per la scuola media Buonarroti, al Q2. I ladri sono tornati e stavolta, invece di accanirsi sui distributori automatici com'era accaduto l'estate scorsa, hanno messo nel mirino i ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 marzo 2021) ANCONA - Non c'èper la, al Q2. Isono tornati e stavolta, invece di accanirsi sui distributori automatici com'era accaduto l'estate scorsa, hanno messo nel mirino i ...

Ultime Notizie dalla rete : Non pace Embolia polmonare, Antibo è grave La corsa più dura. L'ex campione del mezzofondo italiano Salvatore Antibo è in condizioni critiche a causa di un'embolia polmonare. Da trent'anni a questa parte, il campione azzurro non ha pace. Ha sofferto e continua a soffrire molto. Ormai è noto che il siciliano di Altofonte, 59 anni appena compiuti, convive con l'epilessia. La sua vita ha avuto un primo ed un secondo tempo: ...

Nocera Inferiore, aumentano i contagi. Restrizioni al Tribunale e negli altri uffici giudiziari In tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario devono essere rinviate d'ufficio tutte le ... Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli. AUTORE Pino D'Elia La radio è stata da ...

Ahi, Inglese! Ancora stop: non c'è pace per Roberto ParmaToday Totem della pace di Rutino diventa caso internazionale L'abbattimento del totem della pace diventa un caso internazionale. Infuria la polemica per la scelta di abbattere l'opera d'arte ...

AstraZeneca, fatte 16mila dosi del lotto sequestrato In Toscana i Nas al setaccio dei frigoriferi, ma solo 15 le fiale rimanenti di ABV2856 subito ritirate. Si teme nella caduta delle adesioni ...

