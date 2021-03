Non c'è alcun motivo per l'allarmismo sul vaccino AstraZeneca (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati oggi ci dicono questo: nessuno è morto a causa del vaccino e nessuna reazione grave inaspettata è stata provocata dal vaccino. E le sospensioni preventive di alcuni lotti, fatte in via precauzionale, dimostrano semmai la serietà dei sistemi di controllo Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati oggi ci dicono questo: nessuno è morto a causa dele nessuna reazione grave inaspettata è stata provocata dal. E le sospensioni preventive dii lotti, fatte in via precauzionale, dimostrano semmai la serietà dei sistemi di controllo

