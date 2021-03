"Noi, vaccinati col lotto ritirato. Con Astrazeneca sintomi pesanti" (Di venerdì 12 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Cresce la paura tra gli agenti della polizia dopo il ritiro del lotto di Astrazeneca da parte dell'Aifa e le notizie che arrivano da tutta Europa Quel maledetto codice lo guardano e riguardano da ieri pomeriggio. ABV2856. Ormai lo conoscono a memoria. Anche perché già i dubbi erano tanti prima di farsi inoculare quella dose di Astrazeneca, ma adesso la perplessità si è trasformata in paura. La notizia della morte di tre persone vaccinate con un lotto (ora ritirato) del siero anglo-svedese ha investito i poliziotti di mezza Italia. “Qualche avversione al farmaco ce lo aspettavamo - dicono - ma che venisse ritirato per pericolosità questo no”. A mostrarci il certificato è Alessio Edoardo, agente di stanza a Trieste e segretario provinciale dell’Fsp. A ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Cresce la paura tra gli agenti della polizia dopo il ritiro deldida parte dell'Aifa e le notizie che arrivano da tutta Europa Quel maledetto codice lo guardano e riguardano da ieri pomeriggio. ABV2856. Ormai lo conoscono a memoria. Anche perché già i dubbi erano tanti prima di farsi inoculare quella dose di, ma adesso la perplessità si è trasformata in paura. La notizia della morte di tre persone vaccinate con un(ora) del siero anglo-svedese ha investito i poliziotti di mezza Italia. “Qualche avversione al farmaco ce lo aspettavamo - dicono - ma che venisseper pericolosità questo no”. A mostrarci il certificato è Alessio Edoardo, agente di stanza a Trieste e segretario provinciale dell’Fsp. A ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : “Quando noi saremo vaccinati, il resto del mondo non sarà vaccinato. Dovremo blindare l’Italia dal rientro dei cont… - RobertoBurioni : Ovviamente vi rendete conto che tra poco saranno riaperti bar, ristoranti, cinema e teatri per i vaccinati, e anche… - aurora_dg3 : @Ciastenkidrauhl Questo sicuramente è vero, però credo che, anche dopo che saremo tutti vaccinati e sarà 'tutto fin… - superdodo22 : RT @SM_SaraMauri: Dirò una cosa impopolare. Prima dei giornalisti e dei professori universitari, secondo me, andrebbero vaccinati i lavorat… - BaldacciSofia : RT @SM_SaraMauri: Dirò una cosa impopolare. Prima dei giornalisti e dei professori universitari, secondo me, andrebbero vaccinati i lavorat… -