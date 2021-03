No al carcere leggero: governo greco spedisce il terrorista Koufondinas (in rianimazione) in massima sicurezza. Sommossa degli anarchici (Di venerdì 12 marzo 2021) Si è trasformata in una guerriglia urbana (e politica) la vicenda del terrorista greco Dimitri Koufondinas, in sciopero della fame (e in terapia intensiva) per protestare contro la decisione del governo di riportarlo al carcere duro dal penitenziario agricolo di Volos. L’uomo, condannato a 11 ergastoli, è stato capo della brigata 17 novembre, e da tre settimane è in sciopero della fame e della sete. Una condizione che lo ha portato a un passo dalla morte, mentre gli anarchici che si riconoscono alle sue battaglie contro Usa, Nato e Ue mettono a ferro e fuoco le strade di Atene. Un agente di 27 anni è stato gravemente ferito con colpi di mazze in occasione di una manifestazione di protesta a Nea Smirni. Al momento Koufondinas è ricoverato presso l’ospedale di Lamia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Si è trasformata in una guerriglia urbana (e politica) la vicenda delDimitri, in sciopero della fame (e in terapia intensiva) per protestare contro la decisione deldi riportarlo alduro dal penitenziario agricolo di Volos. L’uomo, condannato a 11 ergastoli, è stato capo della brigata 17 novembre, e da tre settimane è in sciopero della fame e della sete. Una condizione che lo ha portato a un passo dalla morte, mentre gliche si riconoscono alle sue battaglie contro Usa, Nato e Ue mettono a ferro e fuoco le strade di Atene. Un agente di 27 anni è stato gravemente ferito con colpi di mazze in occasione di una manifestazione di protesta a Nea Smirni. Al momentoè ricoverato presso l’ospedale di Lamia, ...

No al carcere leggero: governo greco spedisce il terrorista Koufondinas (in rianimazione) in massima sicurezza Il Fatto Quotidiano

