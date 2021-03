Niantic testa la possibilità di sbirciare nelle uova di Pokémon Go (Di venerdì 12 marzo 2021) Niantic sta offrendo ad alcuni giocatori di Pokémon Go la possibilità di avere un'anteprima del possibile contenuto delle loro uova. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 12 marzo 2021)sta offrendo ad alcuni giocatori diGo ladi avere un'anteprima del possibile contenuto delle loro. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

zazoomblog : Niantic testa la possibilità di sbirciare nelle uova di Pokémon Go - #Niantic #testa #possibilità - mewtwo_bot : RT @TuttoAndroid: Niantic testa la possibilità di sbirciare nelle uova di Pokémon Go - TuttoAndroid : Niantic testa la possibilità di sbirciare nelle uova di Pokémon Go -

Ultime Notizie dalla rete : Niantic testa Quali sono i giochi mobili più redditizi del 2020? PUBG in testa, Pokémon GO terzo HDblog Pokémon GO: Niantic sta testando una nuova funzione per le Uova Niantic ha da poco iniziato a testare una nuova funzione su Pokémon GO per quanto riguarda le Uova. Al momento però, è disponibile solo per un ristretto numero di utenti. Adesso i giocatori possono ...

Niantic ha da poco iniziato a testare una nuova funzione su Pokémon GO per quanto riguarda le Uova. Al momento però, è disponibile solo per un ristretto numero di utenti. Adesso i giocatori possono ...