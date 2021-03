Newcastle-Aston Villa (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ancora assente Jack Grealish (Di venerdì 12 marzo 2021) Fulham 26 (28, 2.37), Brighton 26 (27, 4.50), Newcastle 27 (27, 2.10), Burnley 30 (28, 8.00). Quella che precede questa frase è la classifica di Premier League 2020-21, dalla diciottesima alla quindicesima posizione, con le quote indicative a retrocedere. Molto probabilmente una di questa quattro seguirà West Brom e Sheffield United in Championship. La squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 12 marzo 2021) Fulham 26 (28, 2.37), Brighton 26 (27, 4.50),27 (27, 2.10), Burnley 30 (28, 8.00). Quella che precede questa frase è la classifica di Premier League 2020-21, dalla diciottesima alla quindicesima posizione, con leindicative a retrocedere. Molto probabilmente una di questa quattro seguirà West Brom e Sheffield United in Championship. La squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

InfobettingOdds : RT @infobetting: Newcastle-Aston Villa (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. - by_the_pool : RT @infobetting: Newcastle-Aston Villa (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. - infobetting : Newcastle-Aston Villa (venerdì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. - CinqueNews : Newcastle United-Aston Villa: numeri, curiosità e statistiche - infobetting : Newcastle-Aston Villa (venerdì, ore 21): formazioni, quote, pronostici -