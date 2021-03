Netflix sta per bloccare la condivisione degli account, ecco cosa cambierà (Di venerdì 12 marzo 2021) Netflix continua la propria ascesa globale che, complice anche la pandemia, le ha permesso di raggiungere quota 200 milioni di abbonati in tutto il mondo. Un traguardo eccezionale per l’app di TV in streaming che testimonia la qualità di film e serie TV e l’abbondanza di domanda da parte degli utenti a giro per l’Europa e negli Stati Uniti. Ma proprio perché la richiesta di avere nuovi account Netflix cresce a dismisura, la società di produzione sta lavorando ad un modo per tutelarsi abbassando la soglia di tolleranza intorno al fenomeno della condivisione delle password. In cosa consiste? Sostanzialmente, pagando pochi euro in più al mese (15,99 euro) puoi abbonarti alla tv in streaming abilitando la visione ad un massimo di 4 dispositivi in contemporanea. L'idea è pensata per avere ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 marzo 2021)continua la propria ascesa globale che, complice anche la pandemia, le ha permesso di raggiungere quota 200 milioni di abbonati in tutto il mondo. Un traguardo eccezionale per l’app di TV in streaming che testimonia la qualità di film e serie TV e l’abbondanza di domanda da parteutenti a giro per l’Europa e negli Stati Uniti. Ma proprio perché la richiesta di avere nuovicresce a dismisura, la società di produzione sta lavorando ad un modo per tutelarsi abbassando la soglia di tolleranza intorno al fenomeno delladelle password. Inconsiste? Sostanzialmente, pagando pochi euro in più al mese (15,99 euro) puoi abbonarti alla tv in streaming abilitando la visione ad un massimo di 4 dispositivi in contemporanea. L'idea è pensata per avere ...

