Netflix, in arrivo il blocco degli account condivisi: ecco cosa cambierà (Di venerdì 12 marzo 2021) Netflix potrebbe presto iniziare a bloccare l’accesso ai contenuti del portale per gli utenti che non condividono il medesimo domicilio e che però condividono le medesime credenziali. Era nell’aria già da qualche tempo, ma ora le nebulose indiscrezioni potrebbero trasformarsi in nitide certezze: la piattaforma streaming più famosa al mondo sta testando una nuova funzionalità tesa a verificare che il fruitore di un account Netflix coincida con l’effettivo sottoscrittore dell’abbonamento. Il nuovo sistema prevede l’invio di un codice di verifica all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono associati a chi ha sottoscritto l’abbonamento, con la richiesta specifica di inserire il suddetto codice sullo schermo per continuare ad usufruire del servizio. La condivisione del medesimo account ... Leggi su trendit (Di venerdì 12 marzo 2021)potrebbe presto iniziare a bloccare l’accesso ai contenuti del portale per gli utenti che non condividono il medesimo domicilio e che però condividono le medesime credenziali. Era nell’aria già da qualche tempo, ma ora le nebulose indiscrezioni potrebbero trasformarsi in nitide certezze: la piattaforma streaming più famosa al mondo sta testando una nuova funzionalità tesa a verificare che il fruitore di uncoincida con l’effettivo sottoscrittore dell’abbonamento. Il nuovo sistema prevede l’invio di un codice di verifica all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono associati a chi ha sottoscritto l’abbonamento, con la richiesta specifica di inserire il suddetto codice sullo schermo per continuare ad usufruire del servizio. Laone del medesimo...

