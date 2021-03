Netflix cambia tutto, non potete più condividere il vostro account (Di venerdì 12 marzo 2021) Netflix sta studiando un modo per limitare la possibilità di condivisione dell’account con gli amici: come e quando cambieranno le cose. Entrato a far parte delle nostre abitudini quotidiane e del modo di fruire di contenuti video come serie tv, film e documentari ormai da anni, Netflix è diventato parte della vita di tantissimi italiani, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021)sta studiando un modo per limitare la possibilità di condivisione dell’con gli amici: come e quando cambieranno le cose. Entrato a far parte delle nostre abitudini quotidiane e del modo di fruire di contenuti video come serie tv, film e documentari ormai da anni,è diventato parte della vita di tantissimi italiani, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Netflix, addio alla password condivisa? Ora Netflix vuol cambiare registro e con questo avviso preannuncia la fine dei giochi: una sorta di monito per quanti ancora condividono la spesa e che ora dovranno mettersi in regola in tempi brevi.

