Nell’azienda dell’eurodeputato forzista tutti vaccinati E i malati veri sono senza dosi

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 12 marzo 2021) La trasmissione di La7, Piazzapulita, ha acceso la luce su un caso che sta facendo molto discutere e che creerà non poche grane a Aldo Patriciello, europarlamentare di Forza Italia al suo quarto mandato, proprietario del gruppo Neuromed: un piccolo impero tra ospedali e polo tecnologico.i dipendentistati. Dagli addetti alle pulizie agli addetti al giardino, fino ai lavoratori della TVI, Tele Venafro International. Giornalisti, segretarie di redazione, direttori.. Nel frattempo, nella Regione, decine di ultraottantenni ancora aspettano l’appuntamento per il loro vaccino.Come scrive anche Il Fatto, “tutte vaccinate le persone che orbitano intorno alla Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, un istituto di ricovero e cura a ...