Nella ripresa l’Atalanta cambia marcia con Pasalic doppietta e Muriel E’ 3-1 allo Spezia

Al Gewiss Stadium si sfidano Atalanta e Spezia, gara valida per la 27a giornata di Serie A. Parte subito forte la squadra di Gasperini, Pasalic arriva alla conclusione dopo una manciata di minuti con un colpo di testa sul fondo. Al quarto d'ora si susseguono le occasioni con Freuler, Maggiore e Ilicic che ci provano. Alla mezz'ora Ricci e Gyasi (in fuorigioco) impegnano Sportiello, il portiere nerazzurro si fa trovare pronto in entrambi i casi. Finiscono a reti bianche i primi 45?, buon ritmo e tanto equilibrio. Nella ripresa la Dea cambia marcia e nel giro di due minuti, 53? e 55?, Pasalic e Muriel regalano a Gasperini il doppio vantaggio. La rete che apre le marcature arriva dopo una buona azione corale e Ilicic serve un pallone solo ...

