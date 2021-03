Nel quarto trimestre 2020 persi 414 mila posti di lavoro su base annua (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre 2020 le dinamiche del mercato del lavoro sono ancora influenzate dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria. L'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, registra una diminuzione dell'1,5% rispetto al trimestre precedente e del 7,5% rispetto al quarto trimestre 2019. Lo rileva l'Istat, spiegando che il Pil subisce una contrazione del -1,9% e del -6,6%, rispettivamente. Il numero di occupati cresce di 54 mila unità (+0,2%) rispetto al trimestre precedente, per effetto dell'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato – in termini assoluti superiore al calo di quelli a termine – e della lieve crescita degli indipendenti. Contestualmente, si registra una riduzione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelle dinamiche del mercato delsono ancora influenzate dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria. L'input di, misurato dalle ore lavorate, registra una diminuzione dell'1,5% rispetto alprecedente e del 7,5% rispetto al2019. Lo rileva l'Istat, spiegando che il Pil subisce una contrazione del -1,9% e del -6,6%, rispettivamente. Il numero di occupati cresce di 54unità (+0,2%) rispetto alprecedente, per effetto dell'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato – in termini assoluti superiore al calo di quelli a termine – e della lieve crescita degli indipendenti. Contestualmente, si registra una riduzione del ...

