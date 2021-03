Nel Lazio torna la Dad: il plauso dei sindacati rispetto ad una situazione divenuta ormai disastrosa (Di venerdì 12 marzo 2021) Inevitabilmente, quanti tra i pochi rimasti fuori dal mondo s’indignano, ma che il Lazio – come il resto del Paese – da lunedì passerà molto probabilmente in zona rossa, non è certo una sorpresa. Meraviglia quindi apprendere che, in molti mostrano altrettanta rabbia nei confronti della scuola, prossima a tornare in Dad. Ma, come dicevamo, i numeri parlano chiaro: oltre gli insegnati – la maggior parte dei quali ancora da vaccinare – che sia per le reazioni, o per delle ‘comuni influenze’, continuano a mancare; le varianti hanno iniziato ad interessare anche i bambini e, specie nella Capitale, complici le doverose quarantene, negli ultimi giorni la situazione è divenuta davvero insostenibile. torna la Dad: si arriva alla chiusura dopo aver ‘inutilmente tentato’ qualsiasi iniziativa Ad onor del vero i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 marzo 2021) Inevitabilmente, quanti tra i pochi rimasti fuori dal mondo s’indignano, ma che il– come il resto del Paese – da lunedì passerà molto probabilmente in zona rossa, non è certo una sorpresa. Meraviglia quindi apprendere che, in molti mostrano altrettanta rabbia nei confronti della scuola, prossima are in Dad. Ma, come dicevamo, i numeri parlano chiaro: oltre gli insegnati – la maggior parte dei quali ancora da vaccinare – che sia per le reazioni, o per delle ‘comuni influenze’, continuano a mancare; le varianti hanno iniziato ad interessare anche i bambini e, specie nella Capitale, complici le doverose quarantene, negli ultimi giorni ladavvero insostenibile.la Dad: si arriva alla chiusura dopo aver ‘inutilmente tentato’ qualsiasi iniziativa Ad onor del vero i ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita Nel Lazio è iniziata la campagna di vaccinazione per ragazzi con disabilità mentali gravi e per i lor… - nzingaretti : Nel Lazio superate in questo momento le 500mila vaccinazioni anti #COVID19. Grazie al personale della sanità corria… - gennaromigliore : Ho conosciuto una persona, malata oncologica grave, in cura nel Lazio che non ha priorità vaccinale perché resident… - laziopress : Lazio-Crotone, Tare nel pre-partita: “Oggi conta la vittoria vista la classifica. Immobile? E’ come un figlio per m… - laziopress : Lazio-Crotone, Vrenna nel pre-partita: “Oggi cerchiamo l’impresa. Cosmi ha dato serenità e spensieratezza”… -