'Ndrangheta, catturato dalla Polizia il latitante Romeo, si nascondeva a Barcellona (Di venerdì 12 marzo 2021) A Barcellona, l?Equipo Operativo della Guardia Civil spagnola ha localizzato e catturato il pericoloso latitante di San Luca (RC) Giuseppe Romeo classe 1986, nell?ambito di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 12 marzo 2021) A, l?Equipo Operativo della Guardia Civil spagnola ha localizzato eil pericolosodi San Luca (RC) Giuseppeclasse 1986, nell?ambito di...

