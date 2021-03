‘Ndrangheta, 10 misure cautelari in Emilia Romagna. Il piano (poi saltato) di tre indagati: “C’è da sfregiare una donna con l’acido” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Ragazzi c’è da fare una lavorettino, se vi interessa eh (…) c’è da picchiare una donna…”. Risposta: “E che dobbiamo fare? Dobbiamo darle dei pugni?”. No, “la mandate in ospedale…o le buttate un po’ di acido sulla faccia”. E ancora: “Dev’essere sfregiata?“. “Bravo, solo la faccia però. Le butti l’acido addosso e te ne vai”. Discutevano di questo nel novembre 2019 Giuseppe Friyo, Domenico Cordua e un terzo uomo, tutti indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla ‘Ndrangheta in Emilia Romagna condotta dalla Dda di Bologna che ha portato a nove arresti e a una misura interdittiva. Gli interlocutori di Cordua, sottolinea il gip Alberto Ziroldi nell’ordinanza cautelare, nell’intercettazione hanno dei dubbi sul da farsi ma si dimostrano interessati, al punto di informarsi sull’eventuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “Ragazzi c’è da fare una lavorettino, se vi interessa eh (…) c’è da picchiare una…”. Risposta: “E che dobbiamo fare? Dobbiamo darle dei pugni?”. No, “la mandate in ospedale…o le buttate un po’ di acido sulla faccia”. E ancora: “Dev’essere sfregiata?“. “Bravo, solo la faccia però. Le buttiaddosso e te ne vai”. Discutevano di questo nel novembre 2019 Giuseppe Friyo, Domenico Cordua e un terzo uomo, tuttinell’ambito dell’inchiesta sullaincondotta dalla Dda di Bologna che ha portato a nove arresti e a una misura interdittiva. Gli interlocutori di Cordua, sottolinea il gip Alberto Ziroldi nell’ordinanza cautelare, nell’intercettazione hanno dei dubbi sul da farsi ma si dimostrano interessati, al punto di informarsi sull’eventuale ...

