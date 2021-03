NBA 2021 | i risultati della notte 12 marzo | Atlanta espugna Toronto a fil di sirena | ok Brooklyn e Philadelphia

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate undici partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Dodicesima vittoria nelle ultime tredici partite per iNets, che superano i Boston Celtics con il punteggio di 121-109. Il principale protagonista del match è un Kyrie Irving da 40 punti (pareggiato il massimo stagionale), a cui si uniscono i 22 punti e 10 rimbalzi di James Harden; ai biancoverdi non bastano i 31 punti di Jayson Tatum. In vetta alla Eastern Conference restano i76ers, che sbancano Chicago per 105-127. La franchigiaPennsylvania riesce a sopperire alle assenze di Embiid e Simmons grazie ai 24 punti di Tobias Harris e alla doppia doppia (18 punti e 12 rimbalzi) di Dwight Howard; il top scorer dei Bulls è invece Lauri ...