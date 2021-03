Nave iraniana denuncia «attacco terroristico» nel Mediterraneo (Di sabato 13 marzo 2021) «Siamo stati bersaglio di un’azione terroristica e di un esempio di pirateria marittima». Una compagnia armatrice iraniana, la Iran Shipping Lines group, ieri ha denunciato con questo annuncio l’attacco con un «congegno esplosivo» avvenuto mercoledì nel mar Mediterraneo contro un suo mercantile diretto in Europa. Stando al resoconto fatto da un portavoce della compagnia, a seguito dell’esplosione sulla Nave Shahr-e-Kord è scoppiato un incendio che è stato domato dopo poco tempo senza conseguenze per l’equipaggio. La Nave ora prosegue il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 marzo 2021) «Siamo stati bersaglio di un’azione terroristica e di un esempio di pirateria marittima». Una compagnia armatrice, la Iran Shipping Lines group, ieri hato con questo annuncio l’con un «congegno esplosivo» avvenuto mercoledì nel marcontro un suo mercantile diretto in Europa. Stando al resoconto fatto da un portavoce della compagnia, a seguito dell’esplosione sullaShahr-e-Kord è scoppiato un incendio che è stato domato dopo poco tempo senza conseguenze per l’equipaggio. Laora prosegue il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Nave iraniana Medio Oriente: Iran, incendio a bordo portacontainer in porto Siria "attacco terroristico" Teheran, 12 mar 16:58 - La nave portacontainer iraniana Shahr E Kord, a bordo della quale è divampato ieri notte un incendio nel porto di Latakia, in Siria, sarebbe...

Nave cargo iraniana danneggiata in "attacco terroristico" nel Mediterraneo Secondo la compagnia logistica statale dell'Iran, la nave è stata leggermente danneggiata da un oggetto esplosivo ma nessuno a bordo è rimasto ferito. Una nave portacontainer iraniana è stata danneggiata in un attacco "terroristico" nel Mediterraneo avvenuto mercoledì, ha riferito un rappresentante della compagnia di navigazione statale IRISL all'...

Nave iraniana denuncia «attacco terroristico» nel Mediterraneo | il manifesto Il Manifesto Nave iraniana denuncia «attacco terroristico» nel Mediterraneo La nave ora prosegue il suo viaggio. Israele un paio di settimane fa aveva accusato Tehran di un attacco subito da un suo cargo nel Golfo di Oman. L’annuncio della compagnia iraniana è giunto poche ...

Medio Oriente: nave portacontainer iraniana in fiamme nel porto di Latakia Un incendio è divampato a bordo della nave portacontainer iraniana Shahr E Kord nel porto siriano di Latakia questa notte. Al momento ...

