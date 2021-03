Natale con i tuoi | Pasqua pure L’Italia chiude di nuovo | le nuove regole

(Di venerdì 12 marzo 2021) Da lunedìentrerà in zona rossa o arancione scuro: fino a 14 Regioni rischiano il lockdown, con negozi e bar chiusi, didattica a distanza esugli spostamenti. Il governo deciderà oggi sui cambi di colore dopo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, ma il 15 marzo dovrebbe arrivare una stretta definitiva, con divieti che varranno fino al 28 marzo. Poi,continuerà a essere blindata fino a, quando entreranno in vigore limitazioni simili a quelle del periodo natalizio. Lo impongono i dati: la circolazione del Covid-19 è accelerata per via delle varianti inglese e brasiliana, con 25.673 casi e 373 deceduti registrati ieri, e un indice di positività pari al 6,9 per cento. Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi dopo l’incontro tra governatori e ...

... anche in previsione dei giorni di Pasqua che, come era avvenuto per il, saranno 'rossi' in ... Il nuovo provvedimento,con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo', ...
"Dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle verranno portate in arancione. Si rende più tempestivo l'ingresso in area rossa: tutte le regioni che hanno incidenza settimanale superiore a 250/100mila verr ...