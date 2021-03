Nasce «House of Tagliatore» | la sartoria maschile ha una nuova casa a Milano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il marchio puglieseha sceltoper aprire il suo primo showroom. Nello specifico è all'interno di Palazzo Meroni al civico 1 di Corso Italia, con affaccio su Piazza Missori, che il brand di Martina Franca ha deciso di creare uno spazio aperto al dialogo e all'espressione di tutto quello che rappresenta sia come come famiglia - sono alla seconda generazione - sia come azienda.ofdiventa ora luogo d’incontro esclusivo e inclusivo, inedito e in continua evoluzione nel quale coesistono culture e contaminazioni, in cui vivere le relazioni attraverso eventi creati ad hoc, in un me?tissage di cinema, arte, musica e cultura, da condividere con la communitye gli stakeholder internazionali del brand. «Lo showroom si inserisce all’interno di un progetto più ampio» ...

Advertising

MaxxGhe : 09/03/1942. Nasce nel Galles JOHN CALE, noto per la sua militanza nei VELVET UNDERGROUND, e per una sua pregevole c… - tininaeli : RT @fondpirelli: Il #4marzo 1916 nasce a Bologna #GiorgioBassani. L’house organ @Pirelli “Fatti e notizie” nel 1962 lo ritrae vincitore del… - antoniocalabro : RT @fondpirelli: Il #4marzo 1916 nasce a Bologna #GiorgioBassani. L’house organ @Pirelli “Fatti e notizie” nel 1962 lo ritrae vincitore del… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce House

IL GIORNO

...informativi e gli sprechi legati al mancato o parziale utilizzo delle infrastrutture It "in". ... Quello chedalla partnership, insomma, è un unico soggetto tecnologico a cui poter affidare e ......ore è al centro dell'attenzione mediatica per via della prima foto di Lady Gaga che nel film '... A Ischia conosce Giuseppina Auriemma con la qualesubito una forte amicizia. Se Lady Gucci ...House of Tagliatore diventa ora luogo d’incontro esclusivo e inclusivo, inedito e in continua evoluzione nel quale coesistono culture e contaminazioni, in cui vivere le relazioni attraverso eventi ...Sabato 4 luglio 2020 nasce la terza collab house italiana, la Stardust House. Il gruppo originale era composto da Daniele Montani, Cristian Cutrona, Er Gennaro, Davide Cutrona e Mura. Nel tempo si ...