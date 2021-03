Napoli | Santini lancia la bomba | “Gattuso a fine stagione già promesso ad altro club”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Seppur si sia rito in classifica dopo il 3-1 contro il Bologna, nel complesso, almeno fino ad ora, lacalcistica deldi Gennaropuò dirsi tutto fuorché soddisfacente. Troppe sono state le occasioni in cui i tifosi si sono sentiti traditi da prestazioni non degne e scelte da considerate discutibili da parte L'articolo