Napoli, ospedali al collasso: non ci sono più posti letto per malati covid (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I contagi da coronavirus continuano ad aumentare nonostante le nuove restrizioni entrate in vigore da questo lunedì. Le strutture ospedaliere si trovano dunque a fronteggiare nuovamente una crisi per quanto riguarda il numero dei posti letto. Ad oggi infatti all’ospedale Cotugno, di nuovo al collasso, c’è un solo posto libero in terapia intensiva e 2 posti in degenza. Si trova al limite anche l’ospedale Cardarelli con 130 pazienti e restano liberi soltanto 3 letti in terapia intensiva. Ai cittadini è richiesto quindi l’ennesimo sforzo per limitare l’effetto domino dei contagi. Bisogna tenere duro e continuare a rispettare rigorosamente tutte le normative anti contagio e ovviamente a rispettare la zona rossa. In questo modo soltanto infatti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I contagi da coronavirus continuano ad aumentare nonostante le nuove restrizioni entrate in vigore da questo lunedì. Le struttureere si trovano dunque a fronteggiare nuovamente una crisi per quanto riguarda il numero dei. Ad oggi infatti all’ospedale Cotugno, di nuovo al, c’è un solo posto libero in terapia intensiva e 2in degenza. Si trova al limite anche l’ospedale Cardarelli con 130 pazienti e restano liberi soltanto 3 letti in terapia intensiva. Ai cittadini è richiesto quindi l’ennesimo sforzo per limitare l’effetto domino dei contagi. Bisogna tenere duro e continuare a rispettare rigorosamente tutte le normative anti contagio e ovviamente a rispettare la zona rossa. In questo modo soltanto infatti ...

