Napoli | orrore fuori alla stazione | ci sono cumuli di spazzatura

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– All’esterno delladella Circumvesuviana di San Giovanni a Teduccio cidi immondizia di tutti i tipi. Questo è il frutto di atti incivili da parte dei cittadini che non hanno minimamente a cuore il loro territorio. All’esterno delladella Circumvesuviana di San Giovanni a Teduccio è veramente possibile incontrare qualsiasi tipo di rifiuto. I passeggeri che si recano ai treni fanno lo slalom tra i classici rifiuti organici e mobili, armadi, frigoriferi e chi più ne ha più ne metta. A far scattare l’rme è stato un cittadino che ha inviato il video al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli che ha prontamente provveduto a pubblicarlo sulla propria pagina facebook e ad allertare le ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, orrore fuori la stazione: ci sono cumuli di #Spazzatura ** - enr_gav : RT @Corriere: Ugo Foà: «Io che fui cacciato da scuola oggi racconto agli studenti l’orrore delle legg... - Italia_Notizie : Ugo Foà: «Io che fui cacciato da scuola oggi racconto agli studenti l’orrore delle leggi razziali» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Ugo Foà: «Io che fui cacciato da scuola oggi racconto agli studenti l’orrore delle legg... - VicentePugliaAr : RT @Corriere: Ugo Foà: «Io che fui cacciato da scuola oggi racconto agli studenti l’orrore delle legg... -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli orrore

anteprima24.it

Caterina è una mamma quarantenne di Frattamaggiore, ridente cittadina in provincia di. Ebbe ...allo stato puro, anche i cuori più cinici e induriti si sciolgono. Dalla mia parrocchia, la ...Dopo due rinvii è iniziato, nel Nuovo Palazzo di Giustizia di, il processo sulla morte di Antonio Giglio , il bimbo di 4 anni precipitato dalla finestra di ... L'Bambini uccisi nel parco ...Napoli – All’esterno della stazione della Circumvesuviana di San Giovanni a Teduccio ci sono cumuli e cumuli di immondizia di tutti i tipi. Questo è il frutto di atti incivili da parte dei cittadini c ...Rrahmani è arrivato al Napoli con molte aspettative, ma la sua stagione in maglia azzurra non è cominciata nel migliore dei modi. Poi, la rinascita ...