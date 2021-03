Napoli, l’allenamento degli azzurri: intera seduta in gruppo per Lozano (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoseduta mattutina per il Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione tecnica suddivisa per reparti. Lozano ha svolto lavoro personalizzato e poi intera seduta in gruppo. Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato tra palestra e piscina. Ghoulam è rientrato presso il proprio domicilio e ha iniziato il percorso riabilitativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutomattutina per ilTraining Center. Glipreparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione tecnica suddivisa per reparti.ha svolto lavoro personalizzato e poiin. Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato tra palestra e piscina. Ghoulam è rientrato presso il proprio domicilio e ha iniziato il percorso riabilitativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

