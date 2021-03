Napoli, l’ag. di Lorenzo Insigne: “Rinnovo? Il contratto scade nel 2022, c’è tempo per parlarne” (Di venerdì 12 marzo 2021) l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del suo assistito. Ecco i principali aspetti evidenziati durante l’intervista. “E’ una stagione particolare, lui come tutta la squadra vuole una svolta. S’è riavvicinato il traguardo della Champions che sembrava più lontano. Ci tiene a portare il Napoli dove merita e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 marzo 2021)ente di, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del suo assistito. Ecco i principali aspetti evidenziati durante l’intervista. “E’ una stagione particolare, lui come tutta la squadra vuole una svolta. S’è riavvicinato il traguardo della Champions che sembrava più lontano. Ci tiene a portare ildove merita e L'articolo

Advertising

gianluca_na91 : RT @kisskissnapoli: Venerato: 'L'ag. di #Insigne è stato a Castel Volturno. Sino a fine stagione non si parlerà di rinnovo con il Napoli. O… - kisskissnapoli : Venerato: 'L'ag. di #Insigne è stato a Castel Volturno. Sino a fine stagione non si parlerà di rinnovo con il Napol… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? Ag. #Hamsik: 'Marek di nuovo a #Napoli? Tutto è possibile, l'estate sarà lunga' #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato htt… - Fantacalcio : Napoli, ag.Insigne: 'Vuole tornare in Champions, per il rinnovo c'è tempo' - BombeDiVlad : ?? Ag. #Hamsik: 'Marek di nuovo a #Napoli? Tutto è possibile, l'estate sarà lunga' #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’ag Napoli, attività interforze nella Terra dei Fuochi a Marano l'eco di caserta