Napoli, Fedele: "Adl ha un solo nome per la panchina, lo vuole a prescindere dalla Champions" (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il prossimo calciomercato sarà una vera e propria rivoluzione in casa Napoli sia per quanto riguarda la rosa sia per quanto concerne invece l'allenatore che guiderà la squadra durante la prossima stagione. Queste le parole di Enrico Fedele, ex operatore di mercato ai microfoni di Televomero: "De Laurentiis ha un solo nome in mente e proverà a ingaggiarlo per la prossima stagione. Sto parlando di Maurizio Sarri. Il presidente vuole portare a Napoli un grande allenatore e Sarri è migliorato molto dopo le esperienze con Chelsea e Juventus. Lui verrebbe a prescindere dalla Champions e De Laurentiis vorrebbe prenderlo anche se dovesse accontentarsi dell'Europa ...

