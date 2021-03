Napoli, allenamento in gruppo per Lozano: disponibile per il Milan (Di venerdì 12 marzo 2021) Napoli, allenamento in gruppo per Lozano che dovrebbe rientrare nella lista dei convocati di Gattuso per la fida con il Milan Buone notizie da Napoli dove oggi Hirving Lozano ha effettuato l’allenamento in gruppo a Castelvolturno. A meno di sorprese l’attaccante messicano dovrebbe rientrare nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per la sfida di domenica in casa del Milan. Resta tuttavia da valutare la sua tenuta fisica per un eventuale inizio dal primo minuto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021)inperche dovrebbe rientrare nella lista dei convocati di Gattuso per la fida con ilBuone notizie dadove oggi Hirvingha effettuato l’ina Castelvolturno. A meno di sorprese l’attaccante messicano dovrebbe rientrare nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per la sfida di domenica in casa del. Resta tuttavia da valutare la sua tenuta fisica per un eventuale inizio dal primo minuto. Leggi su Calcionews24.com

