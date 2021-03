MotoGP, Valentino Rossi: “Vaccino ai piloti? E’ come vedere la luce in fondo al tunnel” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Ezpeleta e la Dorna hanno fatto un grande lavoro assieme al Qatar. Per noi, per me è un grande passo, significa fare una vita più normale, senza vivere nell’incubo di vedere qualcuno che ha il Covid e saltare due-tre gare come è successo a me l’anno scorso”. Questo il pensiero di Valentino Rossi in merito all’iniziativa della Dorna che, in occasione dei test in Qatar, ha avviato la somministrazione del Vaccino per il coronavirus a piloti e componenti dei team. “E’ come vedere la luce in fondo al tunnel, chissà che fra qualche mese non possiamo tornare alla nostra vita normale“, ha concluso il Dottore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) “Ezpeleta e la Dorna hanno fatto un grande lavoro assieme al Qatar. Per noi, per me è un grande passo, significa fare una vita più normale, senza vivere nell’incubo diqualcuno che ha il Covid e saltare due-tre gareè successo a me l’anno scorso”. Questo il pensiero diin merito all’iniziativa della Dorna che, in occasione dei test in Qatar, ha avviato la somministrazione delper il coronavirus ae componenti dei team. “E’lainal, chissà che fra qualche mese non possiamo tornare alla nostra vita normale“, ha concluso il Dottore. SportFace.

