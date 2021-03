MotoGP | si avvicina il ritorno in pista di Marc Marquez | la nota della Honda

(Di venerdì 12 marzo 2021)è sempre più vicino alin. Il calvario sembra essere prossimo alla fine per lo spagnolo, il quale si è sottoposto tre mesi fa ad un intervento chirurgico. Attraverso una, laha infatti reso noto che “potrà intensificare il suo programma di recupero di mobilità e forza allo scopo di un gradualealle competizioni“. A dare il via libera è stato il team medico, sottolineando come sia stata verificata una “progressione soddisfacente del consolidamento osseo”. SportFace.

