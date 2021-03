MotoGP, la Ducati chiude i test pre-stagionali con rinnovate certezze: il nuovo telaio ha cambiato ogni scenario (Di venerdì 12 marzo 2021) La Ducati c’è. Questo potrebbe essere un primissimo bilancio fatto a caldo, dopo la bandiera a scacchi finale sui test riservati alla MotoGP di Losail. Cinque giornate intense di lavoro sulla pista qatariota, che hanno regalato certezze importanti alla scuderia di Borgo Panigale. Francesco “Pecco” Bagnaia e Jack Miller per quel che riguarda il team ufficiale, Johann Zarco e Jorge Martin per il team Pramac, quindi i nostri Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) e Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) chi più, chi meno, escono tutti da questa prima fase pre-stagionale con un morale decisamente puntato verso il sereno. Nelle ultime annate (e nel 2020 in maniera particolare) le moto emiliane avevano due nei non di poco conto: frenata e conduzione di curva. Le GP20 risultavano potenti ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Lac’è. Questo potrebbe essere un primissimo bilancio fatto a caldo, dopo la bandiera a scacchi finale suiriservati alladi Losail. Cinque giornate intense di lavoro sulla pista qatariota, che hanno regalatoimportanti alla scuderia di Borgo Panigale. Francesco “Pecco” Bagnaia e Jack Miller per quel che riguarda il team ufficiale, Johann Zarco e Jorge Martin per il team Pramac, quindi i nostri Luca Marini (Sky VR46 Avintia) e Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) chi più, chi meno, escono tutti da questa prima fase pre-stagionale con un morale decisamente puntato verso il sereno. Nelle ultime annate (e nel 2020 in maniera particolare) le moto emiliane avevano due nei non di poco conto: frenata e conduzione di curva. Le GP20 risultavano potenti ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Qatar #Test #Quartararo: 'Felice del livello mio e dela #Yamaha, ma la Ducati qui fa paura' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP 2021: i piloti #Ducati #Miller e #Bagnaia, “possiamo #vincere subito” - zazoomblog : MotoGP Test Losail 2021: la sabbia fa calare il sipario. Yamaha e Ducati le più convincenti in Qatar ma c’è grande… - corsedimoto : MOTOGP - Fabio #Quartararo chiude positivamente la preseason #MotoGP 2021. In Qatar sarà sfida aperta alle Ducati c… - Sport_Fair : La #Ducati non gira ma sorride con #Miller e #Bagnaia #Petrucci sfida la sabbia del #Qatar L'analisi della terza gi… -