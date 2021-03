Mossa anti-cinese degli Usa: un miliardo di dosi con gli alleati del Quad (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli Stati Uniti hanno escogitato un piano insieme a Giappone, India e Australia per rifornire il sud est asiatico con 1 miliardi di dosi di vaccino Johnson&Johnson, in modo tale da contrastare l’influenza cinese nell’area. Il presidente Joe Biden dovrebbe svelare oggi i dettagli dell’iniziativa, quando sarà convocata virtualmente la sua prima riunione tra i leader della “Indo-Pacific Quad” - acronimo di Quadrilateral Security Dialogue. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Washington e Tokyo finanzieranno la produzione in India, mentre l’Australia aiuterà nella distribuzione delle dosi. Il piano è nato dopo settimane di diplomazia tra Kurt Campbell, massimo ufficiale della Casa Bianca per l’Indo-Pacifico, e gli ambasciatori delle varie nazioni in questione e deve ovviamente considerarsi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli Stati Uniti hanno escogitato un piano insieme a Giappone, India e Australia per rifornire il sud est asiatico con 1 miliardi didi vaccino Johnson&Johnson, in modo tale da contrastare l’influenzanell’area. Il presidente Joe Biden dovrebbe svelare oggi i dettagli dell’iniziativa, quando sarà convocata virtualmente la sua prima riunione tra i leader della “Indo-Pacific” - acronimo dirilateral Security Dialogue. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Washington e Tokyo finanzieranno la produzione in India, mentre l’Australia aiuterà nella distribuzione delle. Il piano è nato dopo settimane di diplomazia tra Kurt Campbell, massimo ufficiale della Casa Bianca per l’Indo-Pacifico, e gli ambasciatori delle varie nazioni in questione e deve ovviamente considerarsi ...

gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Mossa anti-cinese degli Usa: un miliardo di dosi con gli alleati del Quad - HuffPostItalia : Mossa anti-cinese degli Usa: un miliardo di dosi con gli alleati del Quad - Destradipopolo : “LA MOSSA DI #ZINGARETTI HA SMASCHERATO I RENZIANI,ORA DOVRANNO ACCETTARE #LETTA SEGRETARIO” I DIRIGENTI VICINO AL… - carloborelli : @sciltian @lucasofri Io osservo che la mossa di un partito, che si vorrebbe di csx, di candidare Letta (ex DC) in e… - pmsoftware : E' tremendo leggere quello che sta accadendo in Brasile. Un'emergenza nazionale mossa da un leader anti scienza e a… -