Morto dopo il vaccino | indagato l' Ad di AstraZeneca Domani l' autopsia sul militare 43enne

C'è anche Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca, tra i quattro indagati dalla Procura di Siracusa nell'inchiesta sulla morte del sottufficiale della Marina militare...

ladyonorato : ++ Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio ++ Stesso lotto di Astrazeneca di cui Aifa ha chiesto… - Corriere : Stefano Paternò, 43 anni, militare di Siracusa morto dopo il vaccino: dieci indagati per omicidio - ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - MusFly1984 : RT @sailor_snickers: Giornalisti: !! MORTO !! SUBITO !! DOPO !! IL VACCINO !! Appena uscito dall’ospedale è stato investito da un’auto - 12qbert : RT @MinervaMcGrani1: -