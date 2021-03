Morti dopo il vaccino | nessuna correlazione L’Italia blocca il lotto | non la somministrazione

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha sospeso undelAstraZenecatre casi sospetti di trombosi successive alladel trattamento. La decisione, però, non cambia per il momento il prosieguo del piano vaccinale. La decisione dell’Agenzia Italiana del Farmaco di sospendere undelAstraZeneca non sembra destinata a comportare modifiche al L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MediasetTgcom24 : Siracusa, poliziotto e militare morti dopo vaccino: la procura indaga | Sotto esame le fiale AstraZeneca… - MediasetTgcom24 : Siracusa, due morti dopo il vaccino: dieci indagati per omicidio | Sotto esame le fiale AstraZeneca, Aifa e procura… - RaiNews : È continuato a crescere silenziosamente, nel corso degli anni, il numero delle vittime della triplice catastrofe di… - GiulianoV12 : @doluccia16 Sarebbero 6000 casi su tutta l'Italia. Certo, dopo 100mila morti sarebbe poca cosa. Però, bisognerebbe… - ioloriceci : RT @OrioliPaolo: Dopo 10 anni di guerra e mezzo milione di morti, continua l'emergenza per milioni di sfollati siriani #restiamoumani #Siri… -

Ultime Notizie dalla rete : Morti dopo

... l'Italia registra in totale 334 medicida inizio pandemia, di cui un altro, Alfredo Lestini ... era l'11 marzo 2020, il medico Roberto Stella morivaaver contratto il virus, risultando ......9 % e 373. Il nuovo DL sarà attivo dal 15 marzo al 6 aprile e introduce misure più ... Il DL produce i suoi effetti e quindi entra in vigore immediatamentela pubblicazione del testo in ...Tanti i messaggi che, dopo la notizia della morte di Gianfranco Sanna, sono apparsi sui social per ricordarlo. Tra questi anche quello di Marco Gaudini, assessore al Trasporto Pubblico del Comune di ...Domani 13 marzo, ore 16,30. Partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione. A passeggio con Dante, alla scoperta delle storie che legano Viterbo alla Divina Commedia. Domani, 13 marzo, alle ore ...