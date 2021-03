Morte Teodosio Losito, si indaga per istigazione al suicidio. Rosalinda Cannavò sentita in Procura dopo le parole al GF (Di venerdì 12 marzo 2021) La Morte di Teodosio Losito, avvenuta nel 2019, sarebbe oggetto di un fascicolo d’indagine aperto con ipotesi di istigazione al suicidio dalla Procura di Roma. Un’inchiesta nel cui ambito, secondo quanto riportato dall’Ansa, i pm avrebbero sentito anche Rosalinda Cannavò come persona informata sui fatti. Il motivo sarebbe legato alle parole spese dall’attrice durante una conversazione con Massimiliano Morra nella Casa del GF Vip, in cui sarebbe emerso un riferimento al produttore scomparso e a una presunta setta. Teodosio Losito: indagini sulla Morte dello sceneggiatore La Procura di Roma indagherebbe per istigazione al suicidio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Ladi, avvenuta nel 2019, sarebbe oggetto di un fascicolo d’indagine aperto con ipotesi dialdalladi Roma. Un’inchiesta nel cui ambito, secondo quanto riportato dall’Ansa, i pm avrebbero sentito anchecome persona informata sui fatti. Il motivo sarebbe legato allespese dall’attrice durante una conversazione con Massimiliano Morra nella Casa del GF Vip, in cui sarebbe emerso un riferimento al produttore scomparso e a una presunta setta.: indagini sulladello sceneggiatore Ladi Roma indagherebbe peral...

Agenzia_Ansa : Si indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito nel 20… - SharpsCollector : RT @Viviana_Caruso: Le indagini sulla morte di Teodosio Losito: Adua Del Vesco sentita dai pm, il prossimo sarà Alberto Tarallo https://t.c… - candemsoul : RT @tempoweb: Adua Del Vesco chiamata in Procura per dire la verità sul suicidio di Losito #aduadelvesco #procura #grandefratello #gfvip #t… - gayit : Morte Teodosio Losito, Rosalinda Cannavò ascoltata in procura: si indaga per istigazione al suicidio… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Losito, la «setta» e i misteri: indagine sul suicidio del produttore di fiction -