Morte George Floyd, Minneapolis pagherà 27 milioni alla famiglia (Di venerdì 12 marzo 2021) Morte George Floyd, Minneapolis risarcirà la famiglia con 27 milioni di dollari. Lo ha deciso l'amministrazione. NEW YORK (STATI UNITI) – Morte George Floyd, Minneapolis pagherà un risarcimento alla famiglia di 27 milioni di dollari. La decisione è stata presa all'unanimità dall'amministrazione dopo aver trovato un accordo con i parenti più stretti dell'afroamericano ucciso lo scorso maggio. Fondo che servirà a finanziare il memoriale sorto spontaneamente all'incrocio fra la 38esima strada e Chicago Avenue, attualmente trasformato in area libera cittadina dalla comunità. "La vita degli afroamericani conta" Soddisfazione da ...

