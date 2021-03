Mobilità e vincolo quinquennale docenti, sindacati: danneggia le famiglie e scoraggia i precari dalla Call veloce. Si attende risposta dalla politica (Di venerdì 12 marzo 2021) Mobilità docenti: il Ministero si appresta a pubblicare l'ordinanza relativa alle procedure per l'anno scolastico 2021 con tutti i vincoli finora previsti dalla normativa. Nelle ultime settimane è stato oggetto di confronto tra sindacati e Ministero il vincolo quinquennale ribadito e perfezionato dalla legge 159/2019, escludendo anche l'assegnazione provvisoria e le supplenze art. 36 e con pochissime deroghe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021): il Ministero si appresta a pubblicare l'ordinanza relativa alle procedure per l'anno scolastico 2021 con tutti i vincoli finora previstinormativa. Nelle ultime settimane è stato oggetto di confronto trae Ministero ilribadito e perfezionatolegge 159/2019, escludendo anche l'assegnazione provvisoria e le supplenze art. 36 e con pochissime deroghe. L'articolo .

Advertising

scuolainforma : #Vincoloquinquennale: sarà eliminato con il contratto sulla #mobilità? - Snalsnet : Mobilità del personale della #scuola: per lo #SNALS resta da sciogliere il nodo del vincolo quinquennale - fabiospes1 : @fuksas_arch ma conosce le criticità...???? Paesaggistiche; Archelogiche; Mobilità; Vincolo Sovrintendenza; Parc… - buonweekend : @APagliaccis non vogliono assumere ma mano libera per assunzioni a tempo determinato senza nessun vincolo Bonomi la… - infoitinterno : Mobilità: docente trasferito in una scuola scelta nella domanda ha vincolo triennale, anche se non è “la preferita” -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità vincolo Vincolo quinquennale: ancora nulla di fatto, si aspetta il decreto legge sull'emergenza tweet Un'altra settimana si sta concludendo con un nulla di fatto sulla questione del vincolo quinquennale. Solo una decina di giorni fa sembrava che la cancellazione della norma sarebbe ...di mobilità ...

TRENTINO IN AZIONE - GRUPPO SANITÀ * VACCINI: " SIAMO CONVINTI CHE ALCUNE PROPOSTE POSSANO ESSERE ATTUATE VELOCEMENTE GRAZIE ANCHE ALLA ... Inoltre, il limite di mobilità di 30km dal confine del comune di residenza, è difficilmente misurabile sia per il cittadino che per le stesse forze dell'ordine. Porre in vincolo e non poterlo far ...

Covid e non solo: tutti i bonus da richiedere entro il 31 dicembre 2020 LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi tweet Un'altra settimana si sta concludendo con un nulla di fatto sulla questione delquinquennale. Solo una decina di giorni fa sembrava che la cancellazione della norma sarebbe ...di...Inoltre, il limite didi 30km dal confine del comune di residenza, è difficilmente misurabile sia per il cittadino che per le stesse forze dell'ordine. Porre ine non poterlo far ...