Minneapolis patteggia | 27 milioni alla famiglia di George Floyd

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ladiottiene 27di dollari dcittà di. Una cifra record, una delle maggiori in un caso di cattiva condotta della polizia. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità ilmento e ora ladel quarantaseienne afroamericano si augura che anche la giustizia faccia il suo corso e riconosca la responsabilità degli agenti nella sua morte. L’accordo arriva infatti mentre è in corso la selezione della giuria chiamata a esprimersi su Derek Chauvin, l’ex agente che ha provocato la morte di, premendogli un ginocchio sul collo che gli ha impedito di respirare per lunghissimi 8 minuti e 46 secondi. E non è escluso che l’intesa possa condizionare il processo: secondo alcuni ...