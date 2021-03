Militare morto in Sicilia, anche l’Ad di Astrazeneca è indagato per omicidio colposo. Fissata per domani l’autopsia. I pm: “Vogliamo fare piena luce sulla morte di Paternò” (Di venerdì 12 marzo 2021) L’amministratore delegato di Astrazeneca, Lorenzo Wittum, è uno dei quattro indagati dalla Procura di Siracusa nell’inchiesta sulla morte del 43enne sottufficiale della Marina Militare, Stefano Paternò, deceduto tre giorni fa per un arresto cardiaco dopo essere stato vaccinato con una dose proveniente dal lotto sospetto del vaccino Astrazeneca (leggi l’articolo). L’iscrizione nel registro degli indagati della Procura del capoluogo Siciliano è un atto dovuto. Le altre tre persone raggiunte dall’avviso di garanzia, notificato da carabinieri del Nas di Catania, sono un medico e un infermiere dell’ospedale Militare dove è stata somministrata la dose, e un medico del 118. Inizialmente prevista per oggi, è slittata a domani mattina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) L’amministratore delegato di, Lorenzo Wittum, è uno dei quattro indagati dalla Procura di Siracusa nell’inchiestadel 43enne sottufficiale della Marina, Stefano, deceduto tre giorni fa per un arresto cardiaco dopo essere stato vaccinato con una dose proveniente dal lotto sospetto del vaccino(leggi l’articolo). L’iscrizione nel registro degli indagati della Procura del capoluogono è un atto dovuto. Le altre tre persone raggiunte dall’avviso di garanzia, notificato da carabinieri del Nas di Catania, sono un medico e un infermiere dell’ospedaledove è stata somministrata la dose, e un medico del 118. Inizialmente prevista per oggi, è slittata amattina ...

