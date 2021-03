Militare morto: Ad Astrazeneca indagato da Pm Siracusa (Di venerdì 12 marzo 2021) Atto dovuto prima di eseguire autopsia su sottufficiale Marina Lorenzo Wittum, amministratore delegato di Astrazeneca, è uno dei quattro indagati dalla Procura di Siracusa nell’inchiesta sulla morte del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò, 43 anni, deceduto tre giorni fa a Misterbianco (Ct). Il giorno prima si era sottoposto alla prima dose di vaccino Astrazeneca. proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Atto dovuto prima di eseguire autopsia su sottufficiale Marina Lorenzo Wittum, amministratore delegato di, è uno dei quattro indagati dalla Procura dinell’inchiesta sulla morte del sottufficiale della MarinaStefano Paternò, 43 anni, deceduto tre giorni fa a Misterbianco (Ct). Il giorno prima si era sottoposto alla prima dose di vaccino. proviene da Database Italia.

