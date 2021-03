Militare di 43 anni morto in Sicilia dopo vaccino AstraZeneca, dieci indagati per omicidio colposo (Di venerdì 12 marzo 2021) Militare di 43 anni morto. dieci persone risultano indagate dopo la morte di Stefano Paternò, sottufficiale della Marina Militare ad Augusta di 43 anni, che il giorno prima di avere un attacco cardiaco aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Nel registro degli indagati tutta la catena di distribuzione del vaccino, dalla società AstraZeneca che lo produce, fino al personale sanitario dell’ospedale Militare che si è occupato direttamente dell’inoculazione. L’accusa per tutti è di omicidio colposo. dieci persone risultano indagate in Sicilia dopo la morte di Stefano ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 12 marzo 2021)di 43persone risultano indagatela morte di Stefano Paternò, sottufficiale della Marinaad Augusta di 43, che il giorno prima di avere un attacco cardiaco aveva ricevuto la prima dose del. Nel registro deglitutta la catena di distribuzione del, dalla societàche lo produce, fino al personale sanitario dell’ospedaleche si è occupato direttamente dell’inoculazione. L’accusa per tutti è dipersone risultano indagate inla morte di Stefano ...

Ultime Notizie dalla rete : Militare anni I vaccini non ci fanno paura. I medici indagati invece sì ... tra le quali il personale medico dell'ospedale militare dove è avvenuta la somministrazione sospetta, con l'accusa di omicidio colposo, reato che prevede fino a sette anni di carcere. Possiamo ...

Campania, con AstraZeneca la vaccinazione prosegue senza controindicazioni ...Procura di Trapani non ha trovato un nesso tra il preparato anti - Covid e la morte del militare. ... Il primo caso riguarda la docente Annamaria Mantile, di 62 anni, di Napoli a cui è stata effettuata ...

Militare di 43 anni morto in Sicilia dopo vaccino AstraZeneca, dieci indagati per omicidio colposo Fanpage.it

Il pm: "Accertamenti senza guardare in faccia nessuno" (dall'inviata Elvira Terranova) - "Fino a questo momento non è emersa alcuna correlazione tra la morte del sottufficiale Paternò e la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Noi stiamo facendo tutti ...

