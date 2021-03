Milano | Sala | “Aderisco ai Verdi europei”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il sindaco di, Giuseppe, aderisce ai. Lo annuncia lo stessoin un’intervista a Repubblica. “Non c’è più tempo da perdere. La questione ambientale riguarda il nostro presente e il futuro dei nostri figli. Come cittadino e come sindaco sono sempre più convinto che il miglioramento delle politiche pubbliche parta dalle strategie di sviluppo delle città. E miglioramento per me significa puntare con coraggio e decisione su sviluppo sostenibile e avanguardia ambientale”, spiega. “Adesso questi due miei percorsi, sindaco e appassionato ecologista, si uniscono. E per me aderire aisignifica, prima di tutto, fare meglio il sindaco di. E rendereuna città sempre più protagonista nello ...

