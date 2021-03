Milan, Tonali: “Scintilla? Nello spogliatoio c’è una foto importante…” | News (Di venerdì 12 marzo 2021) Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto l'ex giocatore del Brescia Milan, Tonali: “Scintilla? Nello spogliatoio c’è una foto importante…” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 marzo 2021) Sandro, centrocampista rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni diTV. Ecco cosa ha detto l'ex giocatore del Brescia: “c’è unaPianeta

Advertising

AntoVitiello : Convocati #Milan per la trasferta di #Verona Presente in lista #Tonali, assenti #Ibrahimovic, #Rebic, #Mandzukic, #Calhanoglu e #Bennacer - MilanPress_it : Le parole del centrocampista rossonero #Tonali - MilanWorldForum : Tonali sul Milan, sui compagni e sulla foto da... scintilla -) - PianetaMilan : #Milan, #Tonali: 'Scintilla? Nello spogliatoio c'è una foto importante...' | News - cmdotcom : #Milan, #Tonali: 'Kjaer il più professionista. In spogliatoio abbiamo stampato una foto che ci fa scattare la scint… -