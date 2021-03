Milan-Napoli: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 12 marzo 2021) Milan-Napoli è in programma per domenica 14 marzo 2021. La partita sarà valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dallo stadio San Siro in Milano. Milan-Napoli: come arrivano le squadre? Il Milan è reduce dal pareggio esterno in Europa League contro il Manchester United. I rossoneri non perdono in campionato da tre partite, avendo raccolto 7 punti tra Roma, Udinese e Verona. I rossoneri occupano la seconda posizione in classifica nonostante i tanti assenti. Per la gara contro i partenopei, il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciare ancora a Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Dovrebbero tornare titolari sia Rebic che il laterale francese Theo Hernandez. I rossoneri con una vittoria, si assicurerebbero la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021)è in programma per domenica 14 marzo 2021. La partita sarà valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dallo stadio San Siro ino.: come arrivano le squadre? Ilè reduce dal pareggio esterno in Europa League contro il Manchester United. I rossoneri non perdono in campionato da tre partite, avendo raccolto 7 punti tra Roma, Udinese e Verona. I rossoneri occupano la seconda posizione in classifica nonostante i tanti assenti. Per la gara contro i partenopei, il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciare ancora a Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Dovrebbero tornare titolari sia Rebic che il laterale francese Theo Hernandez. I rossoneri con una vittoria, si assicurerebbero la ...

