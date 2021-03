Milan-Napoli, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Milan di Stefano Pioli si prepara alla sfida contro il Napoli nel big match della ventisettesima giornata di campionato in programma domenica 14 marzo alle ore 20:45, nel palcoscenico di San Siro. Rossoneri al secondo posto (56 punti), quattro posizioni più su rispetto agli azzurri (47 punti) che il prossimo 17 marzo recupereranno l’incontro dell’Allianz Stadium contro la Juventus, in principio da disputarsi lo scorso 4 ottobre. Pioli alla vigilia della gara, parlerà nella classica conferenza stampa sabato 13 marzo alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildi Stefanosi prepara alla sfida contro ilnel big match della ventisettesima giornata di campionato in programma domenica 14 marzo alle ore 20:45, nel palcoscenico di San Siro. Rossoneri al secondo posto (56 punti), quattro posizioni più su rispetto agli azzurri (47 punti) che il prossimo 17 marzo recupereranno l’incontro dell’Allianz Stadium contro la Juventus, in principio da disputarsi lo scorso 4 ottobre.alla vigilia della gara, parlerà nella classicasabato 13 marzo alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

